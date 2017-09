Theaterfest am Badischen Staatstheater 2017

Ein großes „Hallo“ rufen die Mitarbeiter des Staatstheaters ihrem Publikum zu Beginn der neuen Spielzeit zu.

Noch bevor die erste Premiere der Saison 2017/18 über die Bühne geht, veranstaltet man ein großes Fest mit viel Programm: Führungen und Werkstättenbesuche führen dorthin, wo man sonst nie hinkommt.

In öffentlichen Proben zeigt sich das Ensemble bei seiner sonst so gut verborgenen Arbeit. Intendant Peter Spuhler und sein Team stehen für ein Kennenlernen im Gespräch bereit. Eine Kostümversteigerung gibt es genauso wie Kinderaktionen, Speis und Trank und eine Verlosung für alle, die sich an diesem Tag ein Abo gönnen möchten. Und dann wäre da noch der Spielzeit-Cocktail um 19.30 Uhr, in dem erste Kostproben aus den Stücken des neuen Spielplans serviert werden. -fd