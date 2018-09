Theaterfest am Badischen Staatstheater 2018

Mit dem Theaterfest läutet das Staatstheater auch seine Jubiläumsspielzeit ein.

Die dreht sich um das Thema Zukunft. So passt der Spielzeitcocktail besser denn je ins Programm, denn der orakelt wieder, was die nächsten Monate am Hause so geschehen wird. Live auf die Bühne kommen erste Highlights aus dem Programm für die Saison 2018/19.

Über elf Stunden lang öffnet das Haus seine Pforten, lädt ein, hinter die Kulissen, zum Werkstattbesuch und zum Gespräch mit Künstlern, Mitarbeitern und Intendant Peter Spuhler. Dazu gibt’s eine Kostümversteigerung und viele Aktionen für Kinder. -fd