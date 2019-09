Theaterfest am Badischen Staatstheater 2019

„Von Macht & Verführung“ ist das Motto der neuen Saison am Staatstheater.

Gleich zu Spielzeitbeginn verführt das Haus mit seinem „Theaterfest“. Der „Spielzeitcocktail“, der die Highlights der kommenden Premieren in ausgesuchten Kostproben serviert, macht den neuen Spielplan schmackhaft (19.30 Uhr). Ab 11 Uhr gibt’s auf allen Ebenen und in jedem Winkel des Theaters Programm – Hausführungen, öffentliche Proben, Kostümversteigerungen und Einblicke in die Werkstätten.

Für die Kids ist genauso gesorgt wie für den Gaumen, und wer sich an diesem Tag für ein Abo entscheidet, nimmt an einer Verlosung teil. GI Peter Spuhler und sein Team stehen für Gespräche zur Verfügung. -fd