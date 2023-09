„Theaterfest“ am Badischen Staatstheater 2023

Zur Spielzeiteröffnung wird traditionell groß gefeiert, nach Corona-Bedingungen endlich wieder in gewohnter Fülle!

Das „Theaterfest“ findet dieses Jahr am Sa, 16.9. von 11 bis 19 Uhr statt, im und am Staatstheater und in der Insel. Dabei gibt’s viel zu Entdecken und Erleben, für Groß und Klein: öffentliche Proben des Orchesters oder Ballettensembles, Führungen in die Werkstätten, Maske und Kostüm oder zur aktuellen Sanierung. Auf dem „Roten Sofa“ sitzen die neuen Gesichter des Staatstheater-Teams und auch die sonst versteckten SoufleurInnen kramen Geheimnisse hervor.

Zahlreiche Workshops zeigen, was zur Staatstheater-Welt alles so dazugehört: Dirigieren lernen, Tanzen, kreatives Kostümbasteln, Schauspiel („Faust“ natürlich) und vielstimmiges Volkstheater. Wer lieber fern der Bühne bleibt, kann auf dem Theatervorplatz die Bigband des Helmholz-Gymnasiums, die Tanzschule Tanzloft oder den deutsch-ukrainischen Fächerchor genießen. Highlight: die Kostümversteigerung aus dem Fundus. In der Insel zeigt das Junge Staatstheater von einer Verwandlungsecke mit Kostüm und Maske über Einblicke in die aktuellen Stücke bis zur Theaterführung für Kleinkinder, was es alles so zu bieten hat.

Gekrönt wird das Ganze wie jedes Jahr mit der großformatigen Eröffnungsshow aller Sparten: dem eintrittspflichtigen „Spielzeitcocktail“ (19.30-21 Uhr) mit anschließender Party samt Liveband. Und auch eine Premiere darf nicht fehlen: Den Audiospaziergang „Kent Melodien“ gibt’s erstmalig in türkischsprachiger Version. -sb