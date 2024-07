Theatersommer Ötigheim 2024: Gastspiele

Ein vielseitiges Gastspielprogramm ergänzt die Eigenproduktionen der Volksschauspiele Ötigheim beim „Theatersommer“.

Erstmals auf Deutschlands größter Freilichtbühne zu Gast ist Singer/Songwriter Tim Bendzko (Sa, 24.8.), der mit Soul in der Stimme seine größten, immer leicht verträumten Pophits vorträgt. INKA verlost 3 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Nur noch kurz die Welt retten“ bis Fr, 16.8. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, erhält Karten im neuen INKA-Ticketshop: tickets.inka-magazin.de.

Ebenfalls vor dem Ötigheim-Debüt steht der nach seinem DSDS-Gewinn 2003 als Popsänger und Musicaldarsteller national erfolgreiche Alexander Klaws (Di, 27.8.). Im Gepäck: seine Liveband und das Programm „Pop Meets Musical & Movie Hits“, ein Mix aus Musicalsongs, dem Repertoire seiner sechs Alben und aktuellen Coversongs.

Mit dem Ende April erschienenen neuen Longplayer „Zeppelin“ und seinen größten Gassenhauern kommt der seit seinem Mega-Erfolg „Verdammt ich lieb’ dich“ 1990 durch alle Höhen und Tiefen des Showgeschäfts gegangene Matthias Reim (Mi, 21.8., 20 Uhr); die Schweitzer Schlagerqueen Beatrice Egli (Fr, 23.8., 20 Uhr) hat über 20 Jahre später maßgeblich dazu beigetragen, das Genre flottzumachen und gastiert zum zweiten Mal in Ötigheim.

Dazu rollt die 2009 im Mannheimer Capitol aus der Taufe gehobene „Sweet Soul Music Revue“ (Do, 20.8.) 50 Jahre Soulgeschichte auf und zollt u.a. Otis Redding, James Brown, Gladys Knight, Sam Cooke, The Four Tops, Aretha Franklin, Ray Charles und den Temptations Tribut. Der Abschluss des Gastspielreigens mit Entertainer Giovanni Zarella (27.8.) ist ausverkauft. -pat