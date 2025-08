Theatersommer Ötigheim 2025

Auf die Neuinszenierung von Ralph Benatzkys Erfolgsoperette „Im weißen Rössl“ fokussiert sich der „Theatersommer“ 2025 auf Deutschlands größter Freilichtbühne.

Wenn die Dirndl fliegen und die Lederhose kracht, Berliner Großstadtschnauze auf Alpendialekt trifft, liebestolle Kellner singen, die Postbotin jodelt und die Kühe steppen, befinden wir uns im berühmten Hotel am Wolfgangsee! Dieses unverwüstliche Singspiel – gestartet als Revue in den 30ern, beliebt als Operette in der Nachkriegszeit, 1960 verfilmt mit Peter Alexander und seither regelmäßig wiederbelebt als Perle des musikalischen Unterhaltungstheaters – verbindet selbstironischen Humor mit Gefühl. Und so folgen die Zuschauer unter Regie von Holger Hauer bis zum 31.8. erstmals auch in Ötigheim den Liebeswirren der Rössl-Wirtin und Zahlkellner Leopold, Rechtsanwalt Siedler, Trikotagenfabrikant Giesecke und Tochter Ottilie, dem schönen Sigismund und seinem Klärchen auf der Suche nach dem Dreifach-Happy-End.

Bis 9.8. liefern sich außerdem in der Wiederaufnahme des Schauspiels „Don Camillo und Peppone“ der streitbare Priester und der Kommunist ihren erbitterten Glaubenskampf. Ergänzt wird der „Theatersommer“ mit drei Gastspielen: Am Mi, 13.8. interpretieren Night Fever die Hits der Bee Gees, am Do, 14.8. kommen Swede Sensation mit ihrer Abba-Tributeshow und am Di, 12.8. beehrt Schlagergröße Howard Carpendale den Tellplatz. Beginn: je 20 Uhr. -pat