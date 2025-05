Theatersommer Ötigheim 2025

Auf die Neuinszenierung von Ralph Benatzkys Erfolgsoperette „Im weißen Rössl“ (Premiere: Sa, 21.6.) fokussiert sich der „Theatersommer“ 2025 auf Deutschlands größter Freilichtbühne.

Bevor im Hotel am Wolfgangsee unter Holger Hauers Regie illustre Gäste für allerlei Liebeswirrungen sorgen, startet die Spielzeit am Sa, 31.5. mit der Wiederaufnahme des Schauspiels „Don Camillo und Peppone“, in dem sich der streitbare Priester und der Kommunist ihren erbitterten Glaubenskampf liefern.

Für alle jungen Besucher bringen die Volksschauspiele erstmals Astrid Lindgrens Klassiker um den blonden schwedischen Lausejungen nach Ötigheim: „Immer dieser Michel. Sommer in Lönneberga“ (Premiere: Sa, 12.7.).

Ergänzt wird der „Theatersommer“ durch die auch 2025 „Im Rausch des Walzerkönigs“ befindlichen „Festlichen Konzerte“ (Fr+Sa, 25.+26.7.) mit dem Ensemble Con Fuoco und drei Gastspielen: Am Mi, 13.8. interpretieren Night Fever die Hits der Bee Gees, am Do, 14.8. kommen Swede Sensation mit ihrer Abba-Tributeshow und am Di, 12.8. beehrt Schlagergröße Howard Carpendale den Tellplatz. -pat