Der große Gas- und Zigarrenphilosoph Gerhard Schröder hat einmal gesagt, man müsse „das Richtige tun“.

Z.B. als Stargast mit Gattin bei der U-Strab-„Genesis“ Einweihung seines Buddys Lüpertz allseits für gute Laune zu sorgen (Spaß des Autors). Also: Was ist richtig, was ist postfaktisch? Zum Glück sagen die meisten, „postfaktisches Zeitalter interessiert mich nicht. Seit wann ist denn die Post faktisch?“

Thilo Seibel gilt als Meister der Parodie, daher heißt auch sein Programm nun einfach so: „Parodiesisch“. -rw