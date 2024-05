Fast ein Vierteljahrhundert trennt die beiden tanzenden Menschen auf der Bühne.

In dem sehr persönlichen Zwei-Personen-Stück „This Could Be Complicated“ erzählen ein reifer Mann und eine jüngere Frau von ihrer Wahrnehmung der Welt, mit ihren ganz individuellen Erfahrungen von Leben, Zeit, Herkunft und Körperlichkeit.

Das Kammerballettstück von und mit den Choreografen Alba Nadal und Kevin O’Day lädt ein zu einem einstündigen Dialog zweier Generationen – zu vielfältiger Musik von Bach über Schubert, Gaye, Sopa de Cabra bis El Kanka. -sb