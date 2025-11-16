Tiki Küstenmacher & Wolfgang Abendschön

Karikaturist, Autor und Pfarrer Tiki Küstenmacher gastiert mit Rockpoet Wolfgang Abendschön nebst Akzente-Band bei der Konzertlesung „Simplify Your Life – Mit leichtem Gepäck“ in der ältesten Kirche der Stadt.

Der Titel referenziert auf Küstenmachers in 40 Sprachen übersetzten Bestseller, der mit viel Witz und Ironie zeigt, wie man sein Leben von Ballast befreit. Ein außergewöhnlicher Abend mit Rock- und Gospel-Zwischentönen sowie Wortbildern – denn der gesprochene Text wird mit live gezeichneten Karikaturen untermalt! -pat