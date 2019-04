Tilman Birr

Herr Birr hat viele Rollen.

Er ist Autor, Liedermacher und Kabarettist, arbeitet in seiner Freizeit beharrlich an der Verhessung der Welt, indem er gemeinsam mit Elis C. Bihn „Welthits auf Hessisch“ singt, und er tritt mit Nils Heinrich und Götz Frittrang unter dem Namen „Textpistols“ auf, denn: „God Save The Spleen“! -bes