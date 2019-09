Sabine träumt von Liebe auf den ersten Wisch.

Doch kommt sie nicht weiter als der Tisch, an dem sie ohnehin schon sitzt. Neben ihrem Mann Rainer, den sie gerade auf Tinder findet. So kann ein zweites Kennenlernen auch aussehen. Ingmar Otto erzählt die skurrilen Geschichten, die das digitale Dating mit sich bringt – oder zu denen es die Fantasie anregt – in einem wischechten Musical. -fd