Tiyatro Dialog

Zwei Stücke locken am So, 4.10. in die Scenario Halle.

Um 15 Uhr „Das Königsbuch (Schahnameh)“, ein märchenhaftes Familientheater aus dem alten Persien über Kinder, ihre Eltern und die Wunder der Welt. Um 17 Uhr folgt dann das turbulente Seefahrermärchen „Sindbad, der Seefahrer“. Beide Stücke ab fünf Jahre, nur Abendkasse und tel. Kartenres. -rw