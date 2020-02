Tolomeo, Re d’Egitto

Mit der Oper von 1728 starten die „Händel-Festspiele“ 2020.

Tolomeo bezieht sich auf den ägyptischen König Ptolomaios IX., der etwa 100 Jahre v. Chr. von seiner Mutter verstoßen und nach Zypern verbannt wurde und sowohl den Thron als auch seine Verlobte verlor. Die Oper entstand während Händels Zeit an der Royal Academy Of Music in London.

Die Hauptrolle, damals vom Star-Kastraten Senesino übernommen, gehört dem jungen polnischen Countertenor Jakub Józef Orlinski. Der in Karlsruhe wohlbekannte Benjamin Lazar inszeniert und Federico Maria Sardelli dirigiert die Deutschen Händel-Solisten. -fd