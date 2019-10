Tom Sawyer

Das Jugendbuch von Mark Twain ist ein Klassiker.

Das Sandkorn präsentiert nun Toms und Huckleberry Finns Abenteuer neu als interaktives Live-Hörspiel. Drei Schauspieler erzeugen nicht nur mit vielen Gegenständen Geräusche und Klangflächen, sondern binden die Zuschauer ab acht Jahren auf mehreren Ebenen in das Geschehen und die Verwirklichung des Hörspiels ein und regen zum Mitspielen an. In jeder Szene werden aus den Tönen Samples erstellt, die dann direkt als akustischer Rahmen der nächsten Szene dienen. -gepa