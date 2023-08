Die aktuell beste Traviata singt „Tosca“.

Eine wunderbare Vorlage für die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva, die für ihr breites Rollenspektrum bekannt ist. An ihrer Seite in der konzertanten „Tosca“-Aufführung steht der italienische Operntenor Riccardo Massi, der vor seiner Gesangskarriere als Stuntman in Filmen und Serien wie „Gangs Of New York“, „Empire“ oder „Rome“ auftrat.

Den charismatischen Bösewicht singt der berühmte und im Festspielhaus bestens bekannte uruguayische Sänger Erwin Schrott. Der Bassbariton wird von der internationalen Presse als der weltweit führende Scarpia gefeiert. -rw