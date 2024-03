Als Beitrag zur Sichtbarkeit und Feier von geschlechtlicher Vielfalt gibt’s zum „Transgender Day Of Visibility“ das Stück „Der Katze ist es ganz egal“ zu sehen (So, 31.3., 16 Uhr), plus Tastführung (15 Uhr) und einem Familienworkshop (17.30 Uhr, Anm. bis 10.3.).

Einen Tag vorher führt „Hir“ ein letztes Mal in das absurde Leben des US-Soldaten Isaac hinein, dessen Familienstruktur sich komplett auf den Kopf gestellt hat (Sa, 30.3., 19 Uhr). -sb