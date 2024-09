Trio Inflagranti & Friends

Einen Campingausflug der Extraklasse unternimmt das Kölner Podcasttrio: Benedict „Benny“ Haupt, Leonard „Leo“ Zilles und Joshua „Josh“ Dorfner reisen mit lustigen Anekdoten und Beobachtungen durch Popkultur und Zeitgeschehen.

Was gibt es auch Schöneres, als zusammen am Lagerfeuer zu sitzen und sich Geschichten erzählen? Und wo könnten die drei Journalisten und Medienmacher das besser als in ihrer Heimatstadt Gaggenau? Neben spaßigen, spannenden und tiefgründigen Geschichten haben sie auch wieder „Friends“ im Gepäck, u.a. Luka Wieser und Jakob Iffländer vom Podcast „Hopfen & Headlines“. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Ihr Podcast „Trio Inflagranti“ erscheint jeden Montag auf Spotify. -rw