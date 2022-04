Im „Tussipark“ wird über Männer philosophiert, Gemeinschaft beschworen und sogar der ein oder andere Hit vom Pop bis zu Helene Fischer angestimmt.

Christian Kühn hat eine Karaoke-Komödie geschrieben und inszeniert, die von einer prominenten Riege besetzt wird: Beatrice Kaps-Zurmahr kennt man aus der „Lindenstraße“, Tanja Wenzel aus „Verbotene Liebe“, Lucy Diakovska von den No Angels und Dorothea Kriegl war im Kammertheater schon in „Dinner For One“ zu erleben. -fd