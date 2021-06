TV-Tipp: Mit Beethoven durch Europa

2020 sollte eigentlich das Beethoven-Jahr werden.

Ein Großteil der Festivitäten, die rund um den 250. Geburtstag des großen europäischen Komponisten geplant waren, mussten coronabedingt entfallen – so auch der für den 21.6. angedachte Beethoven-Tag auf Arte.

Ein Jahr später geht es nun „Mit Beethoven durch Europa: Neun Symphonien, neun Städte“. Dafür bricht Arte sein Programmschema auf und lässt Beethovens neun Symphonien in chronologischer Reihenfolge von prestigeträchtiger künstlerischer Besetzung an symbolträchtigen Orten in ganz Europa erklingen, sieben davon live: aus dem Arkadenhof des Kurfürstlichen Schlosses in Beethovens Geburtsstadt Bonn (Symphonie Nr. 1, Daniel Harding & Mahler Chamber Orchestra, 13 Uhr), vom Ufer des Luganer Sees (Symphonie Nr. 6: Pastorale, Diego Fasolis & Schweizer Kammerorchester I Barocchisti, 18 Uhr), vom Altstädter Ring in Prag (Symphonie Nr. 5, Steven Mercurio & Czech National Symphony Orchestra, 17 Uhr), vom griechischen Delphi Theatre (Symphonie Nr. 7, Teodor Currentzis & Ensemble Music Aeterna, Choreografie: Sasha Waltz, 19 Uhr) wie auch aus Dublin (Symphonie Nr. 2, Jaime Martin & RTÉ National Symphony Orchestra, 14 Uhr), Helsinki (Symphonie Nr. 3: Eroica, Nicholas Collon & Finnish Radio Symphony Orchestra, 15 Uhr), Luxemburg (Symphonie Nr. 4, Philharmonie mit Gustavo Gimeno & Orchestre Philharmonique du Luxembourg, 14 Uhr) und Straßburg (Symphonie Nr. 8, Marko Letonja & Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 20.15 Uhr).

Zum Abschluss des Abends ertönt die 9. Symphonie – Beethovens Hymne für Freiheit und Gemeinschaft – aus Wien (Karina Canellakis und die Wiener Symphoniker, 21 Uhr), jener Stadt, in der Beethoven einst all seine Symphonien schuf und wo er mehr als 35 Jahre lang wirkte und starb. Dabei erfahren die ZuschauerInnen auch etwas über die Kulturgeschichte der Aufführungsorte. Auf Arte Concert werden die Sendungen auch in Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch untertitelt; alle Konzerte stehen nach dem 6.6. in der Arte-Mediathek zum Abruf bereit. -pat