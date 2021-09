Und dann gab es keines mehr

„Und dann gab’s keines mehr“ ist einer der blutrünstigsten Thriller, die Agatha Christie je geschrieben hat, eine albtraumhafte Geschichte über zehn Gäste auf einer abgelegenen Insel, die langsam einer nach dem anderen getötet werden.

Die Idee diente einigen Filmen und Serien als Grundlage, erst 2015 wieder in einer neuen Serie der BBC. Die Theaterbearbeitung wurde im West End und am Broadway ein Riesenerfolg, was man auch von der Carsten-Dittrich-Inszenierung am Jakobus-Theater sagen darf! -rowa