Unsere Lieder für Nürnberg

Alle vier Jahre veranstaltet der Deutsche Chorverband, in dem die rund 13.000 Chöre deutschen Chöre organisiert sind, das „Deutsche Chorfest“, das unter dem Motto „Stimmen der Vielfalt“ vom 29.5. bis 1.6. in Nürnberg stattfindet.

Zum Chorwettbewerb reisen Ensembles aus ganz Deutschland an – und auch das Vokalensemble Chorioso mit seinem Künstlerischen Leiter Matthias von Schierstaedt präsentiert sich mit mehreren Auftritten in den Wettbewerbskategorien „Alter Musik“ und „Zeitgenössischer Musik in moderner Tonsprache“. Zuvor gibts zwei Chorioso-Konzerte in Karlsruhe und Ettlingen. Den zeitgenössischen Part bilden Werke von Morten Lauridsen (geb. 1943), Ēriks Ešenvalds (geb. 1977) und Emil Råberg (geb. 1985).

Für „The Tyger“ hat Råberg ein Gedicht des englischen Mystikers William Blake vertont: eine rasante rhythmisch ausgeklügelte akustische Verfolgungsjagd durch den Dschungel. Das Stück „The Heaven’s Flock“ bezeichnet der lettische Komponist Ešenvalds als „himmlische Meditation“. Harmonische Reibungen und Tondoppelungen versetzen den Chorklang in eine Art Schwebezustand.

Mit „Ov’è, lass, il bel viso“ hat Lauridsen ein Madrigal der italienischen Renaissance in die Gegenwart versetzt. In der Kategorie „Alte Musik“ singt Chorioso Werke von Schütz, Byrd und Purcell. Im Mittelpunkt steht die Mottete „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ SWV 386 von Schütz aus der berühmten Motettensammlung „Geistliche Chor-Music 1648“. Ergänzt wird das Programm durch Instrumentalmusik, gespielt von Felicitas von Schierstaedt (Blockflöte) und Lisa Kempka (Gitarre), auch hier mit Alter Musik („Flow My Tears“ von John Dowland) und Zeitgenössischem von Sören Sieg. -rw