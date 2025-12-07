Urban Priol

Bühne & Klassik // Artikel vom 07.12.2025

Urban Priol (Foto: Michael Palm)

Lustvoll seziert Urban Priol die gesellschaftspolitischen Ereignisse 2025 in seinem „Satirischen Jahresrückblick“.

Priol erlaubt sich in „Tilt!“ zwar durchaus mal einen Kalauer, dennoch schadet es nicht, politisch auf dem Laufenden zu sein, um sich die oft subtilen Anspielungen des fränkischen Spötters, der mit „Neues aus der Anstalt“ TV-Geschichte  geschrieben hat, nicht entgehen zu lassen. -pat

So, 7.12., 19 Uhr, Congress Centrum Pforzheim
tickets.inka-magazin.de

Anfang « KIT Kammerchor | Eros & Ramazotti » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 2 und 3?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Der König der Löwen

König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025

Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.

Weiterlesen …
Eros & Ramazotti (Foto: Artis Konzerte)

Eros & Ramazotti

Bühne & Klassik // Artikel vom 08.12.2025

Als Eros Falsoletti (Tommaso Cacciapuoti) für Italien beim „Eurovision Song Contest“ antritt, liegen zwischen nationalem Hoffnungsträger und senkrechtem Sturz in die Bedeutungslosigkeit drei Minuten.

Weiterlesen …
Urban Priol (Foto: Michael Palm)

Urban Priol

Bühne & Klassik // Artikel vom 07.12.2025

Lustvoll seziert Urban Priol die gesellschaftspolitischen Ereignisse 2025 in seinem „Satirischen Jahresrückblick“.

Weiterlesen …
KIT Kammerchor

KIT Kammerchor

Bühne & Klassik // Artikel vom 07.12.2025

Ein Konzert mit geistlicher Chormusik und Werken aus verschiedenen Epochen präsentiert der Kammerchor des KIT unter Nikolaus Indlekofer.

Weiterlesen …
Frank Sauer

Kabarett in der Orgelfabrik

Bühne & Klassik // Artikel vom 06.12.2025

Falsche Freunde, falsche Fuffziger, gefakte News, Shops, Bilder, Videos, Accounts und jetzt auch noch Würstchen! „Jäger des verlogenen Satzes“, das neue Programm von Spiegelfechter Ole Hoffmann, eröffnet „einen Parcours durch die Zweck- und Notlügen der aktuellen und frühen Menschheitsgeschichte“ (6./13./19./20./27.12./2./10./17./24./30./31.1.).

Weiterlesen …
Johannes Hofmann (Foto: Jannik Görger)

Geschichten aus dem Wiener Wald

Bühne & Klassik // Artikel vom 06.12.2025

Verkäuferin Marianne ist die Verlobte Oskars, der mit Fleischwaren sein Geld verdient.

Weiterlesen …
Torsten Sträter

Kabarett & Comedy im Tollhaus

Bühne & Klassik // Artikel vom 06.12.2025

„Es kummt wie’s kummt“.

Weiterlesen …
Schlosskonzerte: Die lange Fahrt der Bertha Benz (Foto: Mojca Gode)

Schlosskonzerte: Die lange Fahrt der Bertha Benz

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.12.2025

Im Rahmen des Festivals „Frau Dich! 20 Jahre Karlsruher Schlosskonzerte“ zeigt das Ensemble um die Vokalistinnen Ruth Eberhard, Chiara Lupascu und Malika Reyad ein szenisches Revival der ersten Autofahrt der Weltgeschichte.

Weiterlesen …
Frohes Fest? (Foto: Robert Jentzsch)

Frohes Fest?

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.12.2025

Vermeintlich schlimmste Nachrichten muss das Polizistenduo Blunt und Gobbel am Vorweihnachtsabend einem betagten Ehepaar überbringen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper