Lustvoll seziert Urban Priol die gesellschaftspolitischen Ereignisse 2025 in seinem „Satirischen Jahresrückblick“.

Priol erlaubt sich in „Tilt!“ zwar durchaus mal einen Kalauer, dennoch schadet es nicht, politisch auf dem Laufenden zu sein, um sich die oft subtilen Anspielungen des fränkischen Spötters, der mit „Neues aus der Anstalt“ TV-Geschichte geschrieben hat, nicht entgehen zu lassen. -pat