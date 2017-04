Durstig waren die Vampire in ihrer ersten Revue.

„Vampire 2“ ist davon das Sequel – die daraus entstandene trashige Kinokomödie konnte man kürzlich in der „Kurbel“ bewundern. In den Hauptrollen: die Hommes Fatales, ein unkonventionelles Herrentheater, das schon mehrfach für glamouröse Unterhaltung und entblößte Halsvenen sorgte. Wer die Stars nicht nur auf der Leinwand, sondern auch live kennenlernen will, bekommt beim heutigen Film-Kaffee-Klatsch die einmalige Gelegenheit dazu. -bes