Die Gesellschaftssatire „Venedig im Schnee“ des Pariser Schauspielers und Autors Gilles Dyrek von 2016 ist heute aktueller denn je.

Über 30 Theater in Deutschland hoben das Stück in ihr Programm, von Dyrek stammt auch die vielgespielte Familienkomödie „Weihnachten auf dem Balkon“. Patricia geht widerwillig zu einem Abendessen mit und beschließt, einfach nichts zu sagen. Die Gastgeber halten sie daher für eine Ausländerin. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen, beginnt, in einer Fantasiesprache zu sprechen und erfindet ein vom Krieg heimgesuchtes Heimatland namens Chouvenien. Als die Gastgeber ihr Geschenke für die notleidende Bevölkerung aufdrängen, greift sie beherzt zu… Regie führt Holger Metzner. -rw