1979 gründete Paul Wehrle den Landesjugendchor (LJC) Baden-Württemberg.

Das Projektensemble führt junge SängerInnen zweimal jährlich in intensiven Arbeitsphasen zusammen, rund 70 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren gehören zur Besetzung. Nach großen Namen wie Helmuth Rilling und Wolfgang Gönnenwein ist nun der Stuttgarter Denis Rouger Leiter des Chores im Jubiläumsjahr. Zum 40-Jährigen hat er mit den Jugendlichen eines der großen Vokalwerke schlechthin erarbeitet: Verdis „Messa da Requiem“.

Der Italiener, sonst für seine Opern bekannt, schrieb das Requiem als Trauermusik auf den von ihm verehrten Schriftsteller Alessandro Manzoni, an dessen ersten Todestag 1874 es uraufgeführt wurde. Neben einem Opernorchester – den Part übernimmt die international renommierte Württembergische Philharmonie Reutlingen, dirigiert von Richard Wien – benötigt das Verdi-Requiem auch einen extragroßen Chor. So wächst der LJC auf doppelte Größe an, verstärkt durch zahlreiche Ehemalige, womit rund 200 Menschen auf der Bühne Musik machen werden. -fd