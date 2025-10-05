Das in Italien gegründete junge siebenköpfige Ensemble verknüpft Musik von Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth, der Schwester Friedrichs des Großen, mit Bachs „5. Brandenburgischen Konzert“, Concerti von Vivaldi und zwei schmissigen zeitgenössischen Werken, die eigens für Verità Baroque komponiert wurden.

Barock und Rock haben eine gemeinsame Wurzel – in diesem „SWR-Kultur“-Konzert kann man sie erleben! -rw