Verzerrte Realitäten &  Keep Karlsruhe Boring

Zwei Performance-Rundgänge des Staatstheaters führen durch den öffentlichen Raum von Karlsruhe.

Die ukrainische Regisseurin Tetiana Hubrii erforscht in „Verzerrte Realitäten“, wie der russische Angriffskrieg auf ihr Heimatland auch auf das scheinbar unbetroffene Karlsruhe einwirkt. Wo sind Angst, Flucht und Widerstand hier spürbar?

Ein Mix aus Audiowalk und Liveschauspiel, aus Theatertexten, Essays und Tagebucheinträgen mündet in einem Konzert der ukrainischen Musikerin Mavka. Mit dem Image von Karlsruhe als Schnarchstadt spielt der Performer und Regisseur Georg Schuster in „Keep Karlsruhe Boring“. Wie wahr sind die Klischees von den grauen Menschen in unbezahlbaren Wohnungen vor hochgeklappten Bürgersteigen? Wie könnte sich die Stadt noch anfühlen? Wie bunt und basslastig kann Karlsruhe? -fd