Via Mediaeval 2023

Die Verbindung der romanischen Architektur mit der Musik ihrer Entstehungszeit macht „Via Mediaeval“ aus – jene „Kultursommer“-Konzertreihe, die seit 1999 Weltstars der Mittelalterklänge in die Pfalz holt.

Unterm „Kuso“-Motto „Kompass Europa: westwärts“ sind 2023 größtenteils unbekannte, aber umso spannendere Ensembles aus Irland, Schottland, den Niederlanden, Frankreich und Spanien angesagt.

Canty präsentiert Choräle aus irischen und schottischen Quellen; dazu zählen Offizien für die drei Schutzpatrone von Irland ebenso wie polyphone Stücke aus dem als „St Andrews Music Book“ geläufigen schottischen Manuskript „W1“ (So, 3.9., 17 Uhr, St. Lambertus, Bechtheim). Den „Nexus Winchester“, als am 19.2.964 die lasterhaften Kanoniker von ihrem Bischof Aethelwold durch Mönche aus Abingdon ersetzt wurden, nimmt sich Dialogos im Partnerkonzert mit dem französischen Festival „Voix et Route Romane“ zum Anlass, die heutige Beziehung zur Vergangenheit zu hinterfragen (Sa, 9.9.,17 Uhr, Saint-Martin, Marmoutier).

Emilio Villalba und Cantica haben sich mit ihren Nachbauten historischer Instrumente aufs Wiederentdecken spanischer Musik aus dem 12. bis 16. Jh. spezialisiert (So, 10.9., 17 Uhr, St. Maria, Offenbach-Hundheim); Aventure aus Amsterdam widmen sich den Liedern aus dem Gruuthuse-Manuskript (Fr, 15.9., 19.30 Uhr, St. Fabianstift, Hornbach); De Caelis sind auf unbegleitete Vokalwerke eingestimmt und inszenieren in „Westlich von Notre Dame – Musikalische Einflüsse zwischen Frankreich und England im 13. und 14. Jh.“ unwahrscheinliche Begegnungen von damaligen und heutigen Meistern (Sa, 16.9., 20 Uhr, Abteikirche Otterberg).

Basierend auf biblischen Texten zeichnet Evoca mit „Santiago“ den Lebens- und Leidensweg des Hl. Jakobus nach (So, 1.10., 18 Uhr, Mönchsaal, Kloster Klingenmünster) und John Potter (Gesang) und Leah Stuttard (Harfe) greifen mit „Fin amor et bone esperance“ die aus der Troubadourdichtung hervorgegangenen „Geistlichen Lieder der Trouvères“ auf (Sa, 30.9., 19 Uhr, Christuskirche Rumbach). -pat