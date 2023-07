Via Mediaeval: Dialogos

Am 19.2.964 wurden die Kanoniker der Kathedrale von Winchester von ihrem berühmten Bischof Aethelwold vertrieben und durch Mönche aus Abingdon ersetzt.

Laut dem Dichter, Sänger und Biografen und Zeitgenossen von Aethelwold, Wulfstan von Winchester, war der Grund dafür, dass sie „pervers und skandalös, stolz und unverschämt waren, ohne die Messe zu feiern lebten, unerlaubt Frauen heirateten, sich dann scheiden ließen und andere nahmen, sich in Völlerei und Trunkenheit verloren und sogar versuchten, den Bischof zu vergiften“.

Über 1.000 Jahre später versammelt sich Dialogos, um dieses Repertoire aus einer neuen Perspektive zu betrachten: Unter Leitung von Katarina Livljanić, Sängerin, Musikwissenschaftlerin und Professorin an der Schola Cantorum in Basel, hinterfragt das seit 1997 SängerInnen und Instrumentalisten aus verschiedenen Gegenden und Ländern vereinende Ensemble unsere Beziehung zur Vergangenheit und lässt unterm Titel „Nexus Winchester – Ein Putsch in der Kathedrale“ beim „Kultursommer Rheinland Pfalz“ im „Via Mediaeval“-Partnerkonzert mit dem französischen Festival „Voix et Route Romane“ die mündlichen und musikalischen Traditionen Europas vom Mittelalter bis heute mit besonderem Interesse an der südslawischen Welt aufleben. -pat