Viva la Diva / Steuermann, lass die Wacht

Es mutet an wie früher in der Kirche: Der Staatsopernchor teilt sich in eine männliche und eine weibliche Hälfte auf.

Statt Gebeten und Chorälen geht es hier aber um berühmte Damen- und Herrenchöre aus der Opernwelt. Dabei nehmen die SängerInnen die ganze Bandbreite der Opern-Rollen an: fromme Priesterinnen, anrüchige Zigarettenarbeiterinnen oder zwielichtige Hexen auf der einen, Seemänner und Soldaten, Jäger und zechende Studenten auf der anderen Seite. Andrea Raabe erweckt die Opern-Miniaturen szenisch zum Leben. -fd