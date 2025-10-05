Vivaldi auf dem Dancefloor

In „Le quattro stagioni“ benutzte Vivaldi Kompositionstechniken, die der Minimal Music des 20. Jh. ähneln.

Kurze, aber repetitive Motive in Bass- und Begleitstimmen. Der Brite Max Richter erweitert den harmonischen Rahmen, verändert die Rhythmen – die „Vier Jahreszeiten“ betreten den Dancefloor. Tschaikowskis „4. Sinfonie“ ist ein poetisches Klanggemälde, das stark von seinen persönlichen Erlebnissen 1877 geprägt ist, einer missglückten Scheinehe und einem Selbstmordversuch. Die Sinfonie beginnt mit einem machtvollen Fanfarenmotiv, das als „Schicksalsthema“ das gesamte Werk durchzieht. In den lyrischen Passagen zeigt er seine große melodische Erfindungskraft.

Violinistin Alexandra Tirsu arbeitete u.a. mit Sol Gabetta zusammen und trat mit dem London Symphony Orchestra und dem BR-Sinfonieorchester auf. -rw