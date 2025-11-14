Vivaldi – „Die vier Jahreszeiten“

Bühne & Klassik // Artikel vom 14.11.2025

Weltkonzerte (Foto: Adobe Stock)

Maestro Tigran Mikaelyan präsentiert mit dem Kammerorchester der Neuen Philharmonie Hamburg „Die vier Jahreszeiten“.

Und im zweiten Teil des Konzerts bekannte Werke von Mozart, Dvorak, Brahms und Edwin Elgars „Salut d’Amour“.

Die Neue Philharmonie Hamburg wurde 2001 von freischaffenden Berufsmusikern aus aller Welt gegründet und ist eines der führenden Orchester der norddeutschen Musiklandschaft. Das dynamische Orchester ist von kleineren Besetzungen bis hin zu einem großen Symphonieorchester mit Chor aktiv. Herzstück blieb jedoch stets das Kammerorchester, das seit seiner Gründung kaum verändert wurde und sehr gut interagiert und zahlreiche erfolgreiche Gastauftritte in Spanien, Frankreich, Italien und Südkorea absolvierte. Die musikalische Leitung übernimmt der Konzertmeister des Orchesters, Tigran Mikaelyan. -rw

Fr, 14.11., 20 Uhr, Ev. Stadtkirche, Karlsruhe

