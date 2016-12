Vivaldianno - City Of Mirrors

„Vivaldianno“ ist ein aufwendig inszeniertes neues Showformat über das Leben und Wirken von Antonio Vivaldi, bei dem sich die Besucher dank moderner 3D-Animation in einem bunten Spektakel voller Emotionen wiederfinden.

Getragen wird die Show von Vivaldi-Stücken, die komplett neu arrangiert mit 13 Musikern als Rockversionen auf die Bühne kommen – zentrale Figur ist mit Jaroslav Svěcený einer der besten Geiger Tschechiens. Ein Erzähler, Animations-, Musik- und Tanzelemente ergänzen die ungewöhnliche Kombination aus Barock- und harten Rock-Klängen.

