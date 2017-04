Vivarium Artisticum Anna Sophie Dauenhauer & Lukas Kuen

Als „traumwandlerisch“ beschrieb die Presse dieses Duo, das seit neun Jahren zusammen auf der Bühne steht.

Geigerin Anna Sophie Dauenhauer, die in Karlsruhe studierte, und Pianist Lukas Maria Kuen, Pianist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ihre Konzerte und bislang zwei CD-Veröffentlichungen bezeugen eine Vorliebe fürs Entdecken wenig gespielter Werke, und so haben Dauenhauer und Kuen mit Howard Fergusons Violinsonate Nr. 2 auch in Ettlingen eine große Unbekannte mit im Programm. Etwas geläufiger sind da die anderen Namen: Schubert und Fauré mit zwei Violinsonaten. -fd ·