Voces 8 hat sich mit seiner unkonventionellen Art des Auftritts und ihrer Programmgestaltung, die sowohl Stücke aus Klassik wie Alter Musik, aber auch Jazz-Standard und Pop sowie eigene Kompositionen umfasst, in kürzester Zeit an die Spitze der A-cappella-Welt gesungen.

Das Repertoire der drei Frauen- und fünf Männerstimmen ist ebenso vielseitig wie ihr Tourneekalender und sie sind in Europa ebenso erfolgreich wie in Nordamerika oder Asien. Neben den Dutzenden Konzerten pro Jahr geben sie weltweit auch Workshops und Meisterkurse und erreichen mit ihrer „Voces 8-Foundation“ jährlich rund 40.000 Kinder und Jugendliche.

Während ihrer Süddeutschland-Tournee gastiert der „Rolls-Royce Of British A Cappella Ensembles“ erstmals in Karlsruhe. Die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Musik an der Christuskirche lädt zu diesem besonderen Galakonzert ein. -rowa