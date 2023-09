Die 80er Jahre sind jetzt auch im Sandkorn wieder da.

Und zwar als Musical. Katrin sang früher mit ihrem Freund Jan in der Coverband Karajan die großen Hits von „Major Tom“ über „Take On Me“ bis zum „Sonderzug nach Pankow“. Ihre große Zeit als Sängerin liegt lange zurück, aber der Freund von Katrins Tochter Julia will den legendären Musikclub Ploy wiedereröffnen.

Für die „Karajan Reload“-Liveband kooperiert das Sandkorn mit dem Helmholtz-Gymnasium und StudentInnen der HfM, die so nebenbei eine gute Bühnenpraxis bekommen. Premiere von „Völlig losgelöst – Kalter Krieg und heiße Rhythmen“ nach einer Idee des gestorbenen Günter Knappe und Erik Rastetter (Musikalische Leitung: Paul Taube, Inszenierung: Karsten Engelhardt) ist am 29.9. -rw