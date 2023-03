Vokalensemble Chorioso

Beim Heimspiel am Wohnort des Dirigenten singt das Ensemble in kleiner Besetzung Werke von Heinrich Schütz und Zeitgenossen in deutscher Sprache.

Der zweite Teil widmet sich Werken zur Karfreitagsthematik in lateinischer Sprache. Den Abschluss bildet dann als kleine Reminiszenz an den 150. Geburtstag von Max Reger und dessen Chorsatz „O Lamm Gottes“. Zum Vormerken: Am 13.5. (St. Bernhard) und 14.5. (Kuppenheim) heißt es dann in voller Besetzung und mit Organist Daniel Kaiser „Une Nuit Parisienne“ mit Chorwerken der französischen Romantik. -rw