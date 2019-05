Vokalensemble Chorioso & Bad. Zupforchester

Das Badische Zupforchester arbeitete erstmals 2010 mit dem Vokalensemble Chorioso zusammen.

Im Vorfeld der „Bundesgartenschau“ in Heilbronn, wo sie am 30.5. um 12 und 16 Uhr auf der Hauptbühne auftreten, geben die beiden Klangkörper unter der Leitung von Matthias von Schierstaedt zwei Konzerte an einem Tag: Zur Matineezeit in Rastatt, am frühen Abend in Durlach.

Auf dem frühlingshaften Programm stehen englische Liebeslieder von Thomas Morley, John Dowland und Gerald Finzi, „blumige“ Instrumentalwerke von Giacomo Sartori, Percy Grainger und Johann Strauss, eine Uraufführung von Christopher Grafschmidt sowie romantische Sätze für Chor und Orchester von Carl Maria von Weber und Brahms. -rw