Vokalensemble Chorioso – „Tyger, Tyger!“

Die Welt der Musik ist erfüllt von tierischen Klängen und Szenen.

Das verliebte Zwitschern der Vögel, der kraftdurchflutete Auftritt des Tigers, das kapriziöse Gegacker der Hühner und das elegante Dahingleiten der Schwäne – all dies ist seit jeher eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für Kompositionen. Gerade die zeitgenössische Chormusik hat die musikalische Poesie der Fauna für sich entdeckt: Diese Vielfalt der in ihren schönsten tierischen Facetten zu präsentieren, ist die Idee des Chorprogramms „Tyger, Tyger! Ein tierisches Vergnügen“.

Zwei Komponisten mit Karlsruhe-Background haben für Chorioso Chorwerke über Tiere geschrieben: Christoph Breitenbach, Komponist und Dozent an der Städtischen Musik- und Singschule Heidelberg, sowie der in Schweden lebende Komponist Jonas Müthing Baetge, Absolvent der Karlsruher HfM, schrieben Werke über die Katze, die Hummel, das Huhn und den Karpfen – und über ein Vierviertelschwein und eine Auftakteule. Es sind moderne und dennoch zugängliche, verspielte und lebensfrohe Klänge für Jung und Alt. Bereichert wird das Programm durch Soloklavierstücke, gespielt von Melanie Bähr, die Brücken zu den einzelnen Chorstücken schlagen.

Weil so viele Tiere mit im Boot sind, gibt’s ein besonderes Chorioso-Event für das Publikum am So, 9.6. nachmittags im Karlsruher Zoo mit Ausschnitten aus dem Programm. -rw