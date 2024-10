In der Reihe „Music On Demand“, bei der eine bestimme fixe Zahl an Tickets verbindlich vorbestellt sein muss, gastiert Anfang November das Voktett Hannover mit seinem Programm „Nocture“ und Werken von u.a. Charles Wood, Poulenc, Richard Strauss, Rachmaninow oder Bruckner.

Das Voktett gewann 2018 den „Deutschen Chorwettbewerb“, ist ein darüber hinaus preisgekröntes, gemischtes und doppelchörig besetztes Vokalensemble. -rw