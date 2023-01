Volksschauspiele Ötigheim: Winterkonzert

Mozarts 1773 in Mailand uraufgeführte Motette „Exsultate, jubilate“ für Sopran und Orchester steht im Zentrum des „Winterkonzerts“ der Volksschauspiele.

Als Solistin konnte die vielfach ausgezeichnete Japanerin Maine Takeda, gegenwärtig Masterstudentin an der Hochschule für Musik Karlsruhe, gewonnen werden.

Außerdem u.a. auf dem Programm: die 1. Sinfonie des Böhmen Josef Myslivecek, einem Zeitgenossen und Freund Mozarts, die Sinfonie Nr. 29 von Joseph Haydn und Auszüge aus Georg Friedrich Händels Orgelkonzert op. 4 Nr. 6.

Am Pult steht mit Bernard Bagger eine junge Künstlerpersönlichkeit, die bereits mehrfach bei den Volksschauspielen u.a. mit Arrangements und Eigenkompositionen in Erscheinung getreten ist und aktuell mit dem Orchester der Volksschauspiele die „Festlichen Konzerte“ 2023 einstudiert. Karten zu zwölf Euro sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. -ps/pat