Volksschauspiele-„Theaterwinter“ 2023

Mit drei Gastspielen eröffnet der „Theaterwinter“ im Tellplatz-Casino.

Den Anfang machen Sängerin Lotte Kortenhaus, Pianistin Anna Immerz und Instrumentalist Lorenzo de Cunzo (dem Ötigheimer Publikum als Räuberhauptmann aus „Das Wirtshaus im Spessart“ bekannt) am Sa+So, 3.+4.11. mit „Operation am offenen Herzen“, einer kleinen Taschenoper mit Liedern über die Liebe.

In „Marilyn Monroes letztes Band“ lässt Schauspielerin Stefanie Masnik am Fr+Sa 10.+11.11. das Leben der Hollywood-Ikone Revue passieren. Am Sa+So, 25.+26. 11. zeigt dann Sebastian Kreutz „Adams Äpfel“, ein Puppenspiel nach dem dänischen Film von Anders Thomas Jensen. -rw