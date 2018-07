Volkstheater-Festival 2018

Ein verlängertes Wochenende ganz für die Mitmach-Sparte am Staatstheater.

Im Woyzeck-Projekt entwickelten zwölf junge Leute aus Karlsruhe frei nach Büchner ein eigenes Stück als Kommentar zu unruhigen Zeiten auf der Welt. Sieben weitere Volkstheatergruppen (sechs bis 106 Jahre) zeigen, was sie in den vergangenen Monaten bühnenreif erarbeitet haben. Mit dem interaktiv-digitalen Theaterprojekt „Stage Your City“ schließt das Festival. -fd