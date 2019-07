Volkstheater-Festival 2019

Eine ganze Spielzeit lang haben sie geprobt, recherchiert, experimentiert, geschrieben und geschwitzt.

Jetzt zeigen die sieben Theaterlabore die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Labore der Volkstheater-Sparte am Staatstheater ermöglichen es theaterinteressierten Laien in unterschiedlichen Alterszusammensetzungen, eigene Projekte zu entwickeln. Sie heißen Rollensalat, Störmeldung oder Staatsfeinde, Zeitlos, Unverstellt, Club XS und Improrausch und beschäftigen sich mit Internet-Aktivismus, Zeit, Fake ews und dem Alltag.

Neben den Labor-Showcases vom Fr-So, 19.-21.7. steht das zweiteilige Projekt „Try Out“ im Mittelpunkt. Im Bühnenstück „Threatflix“ geht es um eine Gesellschaft, in der Gefühle staatlicher Kontrolle obliegen (Do, 18.7., 20 Uhr, Fr, 19.7., 18 Uhr, Staatstheater, Insel), die bespielte Rauminstallation „Kaputt“ macht die Gefühlsextreme der Pubertät erfahrbar (Di, 16.7., 20 Uhr, Mi, 17.7., 18+20 Uhr; Do, 18.7., 11 Uhr, Erdbeermund). Poetry Slam (Sa, 20.7., 20 Uhr), Party (21 Uhr) und BürgerInnen-Picknick (So, 21.7., 12.30 Uhr) runden das Programm ab. -fd