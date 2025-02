Von Paris nach Moskau – Klaviermusik um 1900

Chisako Okano gibt im Rahmen der laufenden Schmuckmuseums-Ausstellung „Legoschnitt und Glitzerzeug. Gernot Leibold“ ein eintrittsfreies Klavierkonzert Konzert zu Ehren des Goldschmieds und Ebenisten.

Unterm Motto „Von Paris nach Moskau“ spielt die aus Japan stammende Pianistin ein mit ihrem Mann Professor Michael Bartsch zusammengestelltes Klaviermusikprogramm aus der Zeit um 1900, die Leibold besonders am Herzen lag – von Claude Debussy, Alexander Skrjabin, Erik Satie und Sergej Rachmaninow.

Das Paar war lange Jahre mit dem Goldschmied befreundet, der ihre Leidenschaft für Musik teilte. Okano stammt aus einer japanischen Musikerfamilie, schloss das Grundstudium Klavier an der renommierten Hochschule für Kunst und Musik Geidai in Tokyo ab und wechselte dann für das ebenfalls mit Auszeichnung bestandene Konzertexamen an die HfM nach Karlsruhe. -pat