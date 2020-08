Goldonis heitere Komödie über Theater im Theater hat gezeigt, wie es 1760 hinter den Kulissen zugegangen ist.

Das Theater in der Orgelfabrik meint, dass sich seit den Zeiten des „Impresario von Smyrna“ in Sachen Schauspieler, ihre kleinen Unwahrheiten und Intrigen, Neid, Verhandlungen und Verträge so viel gar nicht geändert hat und macht ihn zur Vorlage des neuen Stücks „Vorhang auf: Wir spielen“. -pat