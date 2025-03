VVK-Start: Belcanto Opera Festival „Rossini in Wildbad“ 2025

Liebe, Heiterkeit, Mord und Verrat: „Rossini in Wildbad“, das „Belcanto Opera Festival“, bietet 2025 fünf Opern – darunter drei Erstaufführungen.

Was sieht der Deutsche am liebsten? Krimis und Thriller waren auch 2023 mit Abstand die beliebtesten Formate. So handelt auch eines der beliebtesten Theaterbühnenstoffe von Liebe, Eifersucht, Verrat und Mord: Shakespeares „Otello“. Rossinis gleichnamige Oper steht am 26.7. in einer modernen konzertanten Erstaufführung auf dem Programm. Denn Rossinis Interesse galt weniger der Eifersucht des Titelhelden als dem Konflikt zwischen Desdemona und ihrem Vater. Seine Fassung von 1820 hat sogar ein versöhnliches Happy End.

Zu erleben sind zwei der besten Sänger ihres Faches: Diana Haller, in Bad Wildbad geliebt, singt die Desdemona. Den Otello gibt mit Francesco Meli einer der weltweit bekanntesten Verdi-Tenöre, gerade sang er in Venedig in Verdis „Otello“. Er erfüllt sich nun einen lang gehegten Traum und debütiert in Bad Wildbad als Rossinis „Otello“. Mit Musikdirektor Antonino Fogliani am Pult ist für Spannung gesorgt. Unvergessen ist die Wildbader „Otello“-Version von 2008 mit den Debüts von Michael Spyres und Jessica Pratt, die beim Label Naxos veröffentlicht ist und weiterhin als Referenzaufnahme gilt.Spyres ist heute weltberühmt; er singt Wagner in Bayreuth und an der Wiener Staatsoper in Fidelio, Palestrina sowie Ariadne auf Naxos zusammen mit Netrebko und Sara Blanch, auch eine Wildbad-Entdeckung.

Einer der berühmtesten „Otello“-Sänger war um 1820 der Spanier Manuel Garcia, der auch als Komponist schon des Öfteren in Wildbad realisiert wurde. Dieses Mal steht seine Oper „Un avvertimento ai gelosi – eine Warnung an die Eifersüchtigen“ auf dem Programm. Diese Aufführung kommt vom Teatro Carlo Felice aus Genua, dessen Opernstudio vom berühmten Tenor Francesco Meli geleitet wird. Und zur Eröffnung geht es in Bad Wildbad wieder besonders hoch hinauf: Am 17.7. wird Rossinis klangvolle „Messe solenelle“ auf dem Baumwipfelpfad musiziert. -rw