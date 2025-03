VVK-Start: Klosterkonzerte Maulbronn 2025

Eröffnet wird die Saison 2025 im Unesco-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn mit zwei oratorischen Konzerten des Chors des Ev. Seminars Maulbronn mit dem Karlsruher Barockorchester.

Der junge Chor singt Händels Oratorium „Alexander’s Feast“ (24.+25.5.). Nicht nur am Eröffnungswochenende liegt der Fokus 2025 auf Veranstaltungen mit und für junge Menschen: Mit dem Quartett The Erlkings (22.6.) um Bariton Bryan Benner gastiert z.B. ein Ensemble, das Schubert-Lieder in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt.

Am 5.7. präsentieren sich dann die Preisträger von „Jugend musiziert“ aus Ba-Wü bei einem Wandelkonzert. Highlights mit Vokalmusik bilden der Maulbronner Kammerchor (6.7.) und zum Abschluss die Hannoversche Hofkapelle (Mendelssohn, 27.+28.9.). Hinzu kommen das slowenische Ingenium Ensemble (29.6.) und das Vokalsextett Latvian Voices (18.7.) im Rahmen der Open-Air-Konzerte. Die bekannt einmalige Atmosphäre im Kreuzganggarten nutzen auch das österreichische Ensemble Die Schurken (12.7.), die obendrein zwei Schulkonzerte anbieten; mit Canadian Brass (13.7.) gastiert ein wahrhaft legendäres Blechbläserensemble und zum Open-Air-Finale kommt das Original Prague Syncopated Orchestra (20.7.) mit Jazz, Blues und Tanzmusik aus den 20er und 30er Jahren. Natürlich wird auch 2025 die Konzertreihe an der Maulbronner Grenzing-Orgel fortgesetzt:

Gleich zum Start sitzt mit Julian Emanuel Becker (29.5.) der aktuelle Gewinner des „Bach-Wettbewerbs“ Leipzig an den Tasten. Auch der Pianist und Permanent Artist Bernd Glemser hat sich zur 19. „Kammermusikwoche“ „Bernd Glemser & Freunde“ wieder erstklassige Partner eingeladen – wie den Solo-Oboisten der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer (12.9.). Erstklassige Kammermusik bieten auch das Isidore Quartet (1.6.), Sebastian Manz (Klarinette) & Friends (20.6.), Henja Semmler (Violine), Nimrod Guez (Viola) und Antoaneta Emanuilova (Violoncello, 6.9.). Nicht zu vergessen: Schauspieler Matthias Brandt und Pianist Jens Thomas (30.5.) mit ihrem musikalisch-literarischen Abend.

Der Ticket-VVK startet am Mo, 24.3., 8 Uhr. -rw