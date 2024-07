VVK-Start: Tanz Karlsruhe 2024

In Karlsruhe hat sich eine kleine, feine und sehr rege junge Tanzszene entwickelt.

Zu verdanken ist dies nicht zuletzt dem Vorreiter des zeitgenössischen Tanzes in Karlsruhe, dem Kulturzentrum Tempel mit seiner implementierten Tanztribüne und seit neuestem auch dem angegliederten Tanzareal, einem coolen Produktionsort für Tanz, wo regelmäßig Workshops überregionaler Tanzperformer angeboten werden. Die junge Szene findet natürlich auch bei der großen jährlichen Werkschau für aktuellen zeitgenössischen Tanz, dem Festival „Tanz Karlsruhe“, seinen Ausdruck. So ist „Die lange Nacht der kurzen Stücke“ (Sa+So, 9.+10.11., 19 Uhr) mit Produktionen der regionalen Tanzszene meist als erstes ausverkauft. VVK dringend empfohlen! Ebenfalls im Tempel: „Die Szene von morgen“ mit den Preisträgern des 28. „Internationalen Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart“ (Mo, 18.11., 20 Uhr) sowie „The Long Run“ (Sa, 23.11., 20 Uhr, jeweils Tempel), einem Stück der Sebastian Weber Dance Company über kulturelle Aneignung und Identität.

Eröffnet wird das Festival mit zwei Shows von Gauthier Dance – „Contemporary Dance 2.0“ (Do+Fr, 7.+8.11., 20 Uhr), einer Koop mit dem Tollhaus und eine Produktion des Theaterhauses Stuttgart mit der Hofesh Shechter Company. Ebenfalls im Tollhaus: Xiexin Dance Theatre mit „From In“ (So, 17.11., 19 Uhr), einer poetischen Choreografie aus Shanghai, und der spannende Abschluss des Festivals: Die Dagada Dance Compagny zeigt „How Soon Is Now? Performing Cities“ (Sa, 30.11., 20 Uhr; So, 1.12., 18 Uhr), ein sinnlich erfahrbares Tanzstück mit einem Bewegungschor aus Karlsruher Bürgern. Fester Partner des Festivals ist auch das ZKM: Technologisch weit vorne sind die dortigen Gastspiele: Charlotte Triebus zeigt „Precious Camouflage“ (Mi+Do, 13.+14.11., 20 Uhr, ZKM-Medientheater), Tanz zwischen KI und menschlich-künstlerischem Schaffen; spektakulär dürfte auch die Welturaufführung „Anti-Body“ (Sa, 16.11., 19+21 Uhr, ZKM-Medientheater) des Briten Alexander Whitley werden, mit Tanz in digitalen Welten zwischen Karlsruhe und dem „Digital Body Festival“ London.

Steter Kooperationspartner bleibt das Staatstheater – mit dem Staatsballett, das unter dem Titel „Leuchtfeuer“ (Sa, 16.11., 19 Uhr) einen Ballettabend mit Choreografien von Raimondo Rebeck, Kristina Paulin und Mauro Bigonzetti beisteuert, und einer Neuerung im Festivalprogramm: Das Silent Cosmonauts Kollektiv & Guests zeigt „Noch mal! Drei plus“ (Di, 19.11., 16 Uhr; Mi, 20.11., 11 Uhr, Insel), eine tänzerisch-musikalische Mitmachperformance für Klein und Groß. In der Reihe „Starke Stücke aus Ba-Wü“ (Do, 21.11.; Fr, 22.11., 20 Uhr) gastiert das Taktlos Konnektiv im P8; im Weinbrenner-Museum zeigt der junge Choreograf Ben Rentz „Figuration“ (So-Di, 24.-26.11., 20 Uhr). Im Rahmenprogramm: Filme in der Kinemathek, Workshops im ZKM, Staatstheater und Tanzareal. VVK-Start: Ende Juli. -rw